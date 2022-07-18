Galatasaraylı futbolcu Hamza Akman: 'Çok gururluyuz'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Akman, “Babamın burada olması beni daha çok mutlu ediyor” dedi.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman Avusturya kampında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.
Hamza Akman yaptığı açıklamada, "Geldiğimizden beri bizi çok sıcak karşıladılar. Güzel bir ortam var burada. Kamp çok iyi geçiyor. Benim ilk kampım. Okan hocam bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Ailecek mutluyuz. Babam (Ayhan Akman) ve Efe (Akman) de burada. Babamın burada olması beni daha çok mutlu ediyor" dedi.
"Sen mi, Efe mi, yoksa Ayhan Akman mı daha iyi?" sorusuna Hamza, "Onu ileride göreceğiz" yanıtını verdi.
Kampa katıldıkları için gururlu olduklarını dile getiren genç oyuncu, "İlk hayalimiz Efe ile birlikte Galatasaray'da A Takım'da oynamak. Şampiyon olarak buraya geldim. Çok büyük emek verdik. Şampiyon kadrodan bayağı bir isim buraya geldi. Çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN AÇIKLAMASI
Son olarak Arda Turan'a da değinen genç yetenek, "Arda Turan ile babam çok yakın arkadaş. Onunla aramız iyi konuşuyoruz sürekli. İnşallah ilk Süper Lig maçına çıkarım. O büyük taraftarların önünde oynarım. İlk maçıma Dinamo Kiev ile çıkmıştım. İnşallah devamı gelir" diyerek sözlerini noktaladı.
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