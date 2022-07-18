Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e İran'dan talip

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:00

Galatasaray'da 2. dönemini geçiren Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sporx’in haberine göre, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'i İran kulübü Sepahan istiyor. Ülke basınındaki haberlere göre Gomis transferi için İran kulübünün yöneticileri görüşmeleri sürdürüyor.

1 MİLYON EURO İSTEDİ



Gomis'in Sepahan'dan yıllık 1 milyon Euro maaş istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Fransız golcü, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 14 maçta 9 gol attı.