Galatasaray'da kombineler tükendi!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Nef Stadyumu'ndaki tüm kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 21:01
Galatasaray'da kombineler tükendi!
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Galatasaray Kulübü, satışa çıkarılan kombine biletlerin tamamının tükendiğini açıkladı.

Yeni sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı. Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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