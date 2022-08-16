Galatasaray'da kombineler tükendi!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Nef Stadyumu'ndaki tüm kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, satışa çıkarılan kombine biletlerin tamamının tükendiğini açıkladı.
Yeni sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı. Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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