Galatasaray'da kritik ziyaret: Eski yıldızın menajeri Florya'da!
Galatasaray ile yeniden anlaştığı yönünde haberler çıkan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun menajerliğini yapan arkadaşı, Florya'yı ziyaret etti.
Brezilya'nın en çok ziyaret edilen ve güvenilir internet sitelerinden UOL, Galatasaray'ın Melo'ya teklif yapacağını yazmıştı.
Haberde Galatasaray'ın eski oyuncusunun kariyerini Sarı Kırmızılılar'da sonlandırması için bir teklifte bulunacağı ayrıntısına yer verildi.
NtvSpor'un haberine göre Galatasaray ile adı geçen Felipe Melo'nun menajer olan arkadaşı Leonardo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sürpriz paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Melo'nun Galatasaray'a transfer olabileceği iddiaları yeniden gündeme geldi.
Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ise, "Felipe Melo'nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok" ifadelerini kullandı.
Felipe Melo, 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus'tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo daha sonra Inter'in yolunu tuttu.
Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.
Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- AKP'de büyük kavga!
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- MB'nin kararı sızdırıldı mı?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber