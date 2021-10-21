Galatasaray'da kritik ziyaret: Eski yıldızın menajeri Florya'da!

21 Ekim 2021 Perşembe, 14:43

Brezilya'nın en çok ziyaret edilen ve güvenilir internet sitelerinden UOL, Galatasaray'ın Melo'ya teklif yapacağını yazmıştı.

Haberde Galatasaray'ın eski oyuncusunun kariyerini Sarı Kırmızılılar'da sonlandırması için bir teklifte bulunacağı ayrıntısına yer verildi.

NtvSpor'un haberine göre Galatasaray ile adı geçen Felipe Melo'nun menajer olan arkadaşı Leonardo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sürpriz paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Melo'nun Galatasaray'a transfer olabileceği iddiaları yeniden gündeme geldi.

Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ise, "Felipe Melo'nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus'tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo daha sonra Inter'in yolunu tuttu.

Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.