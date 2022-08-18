Galatasaray'da Leo Ortiz sesleri!
Süper Lig ekibi Galatasaray, stoper transferi için Bragantino formasını giyen Brezilyalı futbolcu Leo Ortiz'e teklif yaptı.
Galatasaray, stoper transferi için harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz için Brezilya ekibine ilk teklifini yaptı. Ancak Brangantino, 26 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklifi geri çevirdi.
Galatasaray, Brezilyalı futbolcu için bir kez daha teklif yapacak.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Leo Ortiz'in, kulübü Bragantino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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