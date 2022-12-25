Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart ile bir sonraki müsabakada cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, İstanbulspor maçının 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ
Okan Buruk'un 89. dakikada kenara aldığı Lucas Torreira, oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için önce uyarıldı, ardından hareketlerini hızlandırmadığı için hakem Abdulkadir Bitigen'den sarı kart gördü.
Bu sarı kartla cezalı duruma düşen Lucas Torreira, kenara geldikten sonra teknik direktörü Okan Buruk'un da tepkisini çekti.
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