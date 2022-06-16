Galatasaray'da Marco Rose sesleri
Domenec Torrent ile yolları ayıracağı belirtilen Başkan Dursun Özbek'in aklındaki ilk ismin Marco Rose olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte, Alman hoca için seferberlik ilan edildiği ileri sürüldü.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ilk işi Domenec Torrent'le yolları ayırmak olacak.
Sporx'in haberine göre, bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcının ücreti 1.5 milyon Euro, 5 yardımcısının maliyeti ise 660 bin Euro. Özbek'in, İspanyol teknik heyete ait 2.160 milyon Euro'luk tazminatı 1 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacağı kaydedildi.
Sarı- kırmızılı kulüp, Torrent'in sözleşmesini feshettiği anda yeni teknik direktörünü açıklayacak.
BİR DİĞER İSİM OKAN BURUK
Haberde, Özbek'in listesinde birçok ismin bulunduğu ve ilk sırada Marco Rose'nin olduğu ifade edildi. Son olarak Borussia Dortmund'da görev alan Alman çalıştırıcı için Başkan Özbek ve ekibi büyük özveri gösteriyor.
Kulübün maddi olarak da fedakârlıklarda bulunduğu belirtiliyor. Ancak Rose ile anlaşılamazsa rota yerli teknik direktör dönecek. İddiaya göre listenin ilk sırasında da Okan Buruk bulunuyor.
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