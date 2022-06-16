Galatasaray Kulübü'nde şubelerdeki görev dağılımı açıklandı
Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, şubelerden sorumlu isimleri belirledi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulu'nun şubelerdeki görev bölümü şu şekilde:
Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan
Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova
Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova
Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova
Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil
Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil
Binicilik: Cemal Özgörkey
Briç: Mehmet Cibara
Espor: Emir Aral
Satranç: Cansu Ak
Video Haberler
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
- 'Ankara’yı da teslim alacağız'
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- Motorine yeni zam yolda
- Asgari ücrete zam açıklaması
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- HDP nereye yürüyor
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri