Milanlı futbolcu Fode Ballo-Toure'den Galatasaray'a ret!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Milanlı futbolcu Fode Ballo-Toure, iddiaya göre sarı-kırmızılı takımın teklifini reddetti.
Galatasaray'ın sol bek adayları arasından Fode Ballo-Toure’de yeni bir gelişme yaşandı.
Hürriyet'in haberine göre; Milan kulübünden kiralanmak istenen Toure, kariyerini Fransa ya da İtalya'da sürdürmek istediğini belirtip Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Galatasaray'da sol bek takviyesi rafa kaldırılmadı, hala gündemde ancak listedeki başka isimlere yönelme kararı alındı.
25 yaşındaki Senegalli bek, Paris Saint-Germain altyapısından yetiştikten sonra önce Lille'e bedelsiz, ardından 11 milyon Euro bonservisle Monaco'ya transfer olmutşu. Milan, Temmuz 2021'de 5 milyon Euro karşılığı transfer etmişti. Toure, bu sezon Milan foramsıyla maça çıkamadı.
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