Galatasaray'da Mauro Icardi'nin son durumu ortaya çıktı

06 Ocak 2023 Cuma, 09:42

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.

Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan Arjantinli golcü iyileştikten sonra ilk kez bir idmanın tamamında takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun Kadıköy'deki zorlu sınavda takımındaki yerini alması bekleniyor.

Mauro Icardi

İKİ OYUNCU DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Milliyet'in haberine göre, antrenmandaki çift kale maçında iyi bir görüntü sergilediği belirtilen Icardi'nin kazanan takımda yer alması dikkat çekti.

Öte yandan Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.