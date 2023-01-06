Galatasaray'da Mauro Icardi'nin son durumu ortaya çıktı
Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmandaki hazır görüntüsüyle dikkat çekti.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.
Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan Arjantinli golcü iyileştikten sonra ilk kez bir idmanın tamamında takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun Kadıköy'deki zorlu sınavda takımındaki yerini alması bekleniyor.
Mauro Icardi
İKİ OYUNCU DÜZ KOŞULARA BAŞLADI
Milliyet'in haberine göre, antrenmandaki çift kale maçında iyi bir görüntü sergilediği belirtilen Icardi'nin kazanan takımda yer alması dikkat çekti.
Öte yandan Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.
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