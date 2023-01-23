Galatasaray'da Mauro Icardi'nin vurduğu gol oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin istatistikleri dikkat çekti. Golcü futbolcunun çektiği toplam 22 şutun 15'i kaleyi bulurken 6'sı gol oldu.
Galatasaray yoluna doludizgin devam ederken Mauro Icardi de golleri ile takımını sırtlıyor.
Sezon başında zorlu bir transfer sürecinin ardından takıma katılan ve ilk 90 dakikasını 15 Ekim'deki Konya maçında oynayabilen Arjantinli, performansı ile övgülerin de odağında.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre toplamda 22 şut çeken Icardi, 15 isabet sağlarken 6'sını da ağlarla buluşturdu. Bunun yanı sıra 4 asist ile takım arkadaşlarını da besleyen Tangocu, ligde maç başına 2.2 şut çekip bunların 1.7'sinde isabet sağladı.
Mauro Icardi
ICARDI'YE ÖZEL İZİN
Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, önceki gün rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi.
Salı günü Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılarda Icardi'ye fazladan bir gün izin verildi. Arjantinli yıldız, Antalyaspor maçı biter bitmez soluğu özel uçakta aldı ve yurt dışına iki günlük tatile gitti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!
- ‘Bu adım intihar olur’
- Kocaeli'de korkunç patlama
- ‘Çağlayan’ların işleri büyüyor