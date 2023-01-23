Galatasaray'da temaslar başladı: Icardi ile uzun vadeli düşünülüyor
Yaşadığı iki sakatlığa rağmen toparlanan Arjantinli forvet Icardi, 9 maçta attığı 6 gol attı. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu bir sezon daha kiralamak veya bonservisini alabilmek adına görüşmelere başladı.
Galatasaray’ın Paris Saint Germain’den kiraladığı Icardi golleriyle Sarı-Kırmızılılara hayat veriyor. Arjantinli forvet, Süper Lig’de forma giydiği 9 maçta attığı 6 golle takımının liderliğine önemli katkı sundu.
Yaşadığı iki sakatlığa rağmen toparlanan ve formasına kavuşan 29 yaşındaki golcü, profesyonelliğiyle takdir topluyor.
Florya’da takım arkadaşlarıyla ve teknik heyetle samimi diyaloglar kuran Icardi, hem yerli hem de genç futbolcularla sahada yapmaları gerekenlerle ilgili yakından ilgileniyor. G.Saray yönetimi, yıldız oyuncuyu bir sezon daha kiralamak veya bonservisini alabilmek adına Paris Saint Germain ile şimdiden görüşmelerini sıklaştırdı.
BURUK’TAN YENİ REKORLAR
Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk rekorlara devam ediyor. Buruk, Mustafa Denizli (1987-1988) ve Fatih Terim’in (2011-2012) ardından Sarı-Kırmızılıların başında ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan 3. teknik direktör oldu. Türkiye Kupası’nda da 3 galibiyeti bulunan Buruk kazanma serisini 12 maça çıkardı. Okan Hoca böylece 1959’dan beri Sarı-Kırmızılılarda üst üste 12 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.
GSYİAD’DAN TARAFTARA DESTEK
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Antalyaspor maçı öncesi 4 bin Sarı-Kırmızılı taraftarın Vadi İstanbul’dan ücretsiz otobüslerle Nef Stadyumu’na ulaşmasını sağladı.
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