Ümraniyespor'dan Fazıl Say'a 'Süt Kardeşler' yanıtı
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say maçın ardından Ümraniyespor hakkında bir paylaşımda bulundu. İstanbul ekibi de bu paylaşıma "Süt Kardeşler" filmiyle yanıt verdi.
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk hafta maçında evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, sosyal medyada maç hakkındaki görüşlerini belirten Fazıl Say'a İstanbul ekibinden yanıt geldi.
"JESUS'U GETİRDİ ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYAL OLDU"
Sarı-lacivertli ekibin transfer politikasına tepki gösteren Fazıl Say, "Hayatın ilk kuralıdır, 'İyi giden bir şeyi bozmayacaksın' mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım. İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor dursun. Kim Min Jae'yi kaybetme. Takımın akışı iyi. Jesus'u getirdi. Şampiyonlar ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla??? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı Fenerbahçe'nin" dedi.
Ümraniyespor'un attığı ikinci golün ofsayt olduğunu düşünen Fazıl Say, "Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye'nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe'yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR'da. Bu çok kötü işte" ifadelerini kullandı.
Say 'Ümraniyespor'a bir yerden aktığını' öne sürerek şunları söyledi:
"Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?"
Ümraniye’ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye’de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 8, 2022
ÜMRANİYESPOR'DAN "SÜT KARDEŞLER"Lİ CEVAP
Süper Lig'in yeni ekibi ünlü müzisyenin bu paylaşımına, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi Türk sinemasının önemli oyuncularının oynadığı "Süt Kardeşler" filminden bir kare ile yanıt verdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
https://t.co/Q1iSXef81k pic.twitter.com/q6IWfQnYoR— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 9, 2022
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