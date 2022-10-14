Galatasaray'da Milot Rashica'ya müjde!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Milot Rashica'nın cumartesi günü oynanacak Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayacağı ileri sürüldü.
Kayseri karşısında galibiyet isteyen Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek.
İlk 8 maçın tamamında giriş kadrosunda yer alan ancak beklentilerin altında kalan Kerem'i kulübeye çekecek olan genç çalıştırıcı, Milot Rashica'yı sol kanada monte edecek.
YERLİ KONTENJANINA ÇÖZÜM
Sabah'ın haberine göre Kosovalı futbolcu, Yunus Akgün ile birlikte kanatlarda mücadele edecek. Yerli kontenjan sorununu ise sol bekte Kazımcan Karataş'a yer vererek çözecek.
Orta sahada Torreira ve Midtsjö'nün de yerleri garanti görülüyor. Mertens, Mata, İcardi ve Gomis arasında ise hücum hattı için sıkı bir çekişme var.
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