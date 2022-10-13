Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'in aklı fikri şampiyonlukta!

13 Ekim 2022 Perşembe, 15:13

Adı Liverpool ve Real Madrid gibi devlerle anılan Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, transferin gündeminde olmadığını söyledi.

Fanatik'in haberine göre, tamamen Galatasaray'a konsantre olduğunu belirten Fransız futbolcu, "Bu sezon sadece şampiyonluk yaşamak istiyorum. Takım olarak gelişme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Boey ve menajeriyle masaya oturarak genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli koymayı planlıyor.