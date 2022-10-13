Galatasaray'dan Juan Mata hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın sözleşmesini sezon bitmeden uzatmak istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 15:31
Galatasaray'dan Juan Mata hamlesi!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın İspanyol yıldız Juan Mata ile olan sözleşmesi uzatmak istediği iddia edildi.

İspanyol basınındaki haberde "Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynamışsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor" ifadelerine yer verildi.

JUAN MATA İLE YOLA DEVAM

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu karakter ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu.

Galatasaray'ın teknik heyeti, İspanyol oyuncu ile yola devam edilmesi yönündeki kararını yönetim kuruluna bildirdi.

Mata'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.  


süper lig galatasaray juan mata

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler