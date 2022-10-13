Galatasaray'dan Juan Mata hamlesi!

13 Ekim 2022 Perşembe, 15:31

Galatasaray'ın İspanyol yıldız Juan Mata ile olan sözleşmesi uzatmak istediği iddia edildi.

İspanyol basınındaki haberde "Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynamışsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor" ifadelerine yer verildi.

JUAN MATA İLE YOLA DEVAM

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu karakter ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu.

Galatasaray'ın teknik heyeti, İspanyol oyuncu ile yola devam edilmesi yönündeki kararını yönetim kuruluna bildirdi.

Mata'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.