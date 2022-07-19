Galatasaray'da Nadiem Amiri sesleri

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 23:07
Galatasaray'da Nadiem Amiri sesleri
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Galatasaray, orta saha transferi için adaylarına bir yenisini daha ekledi.

Hürriyet’in haberine göre sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri için teklif yaptı. Galatasaray'ın teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu öğrenildi.

GEÇEN SEZONU İTALYA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde 13 maçta süre alırken, bir asist yaptı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Amiri'nin Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.  


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