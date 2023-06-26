Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçları belli oldu!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 20:02

Güncelleme: 26.06.2023 - 20:02

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk kısım kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı.

8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün yapacak ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

HAZIRLIK MAÇLARI AÇIKLANDI

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 20.30 (TSİ)

Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 20.30 (TSİ)

Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 20.00 (TSİ)

Stadyum: Merkür Arena - Graz