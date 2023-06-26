Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçları belli oldu!
Gelecek sezon için çalışmalarını Avusturya'da yapacak son şampiyon Galatasaray, hazırlık maçı programını açıkladı.
Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk kısım kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı.
8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün yapacak ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.
HAZIRLIK MAÇLARI AÇIKLANDI
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:
Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz
FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Generali Arena - Viyana
SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 20.00 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz
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