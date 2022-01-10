Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi
Galatasaray Kulübü, ocak ayında düzenlenmesi planlanan divan kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan koronavirüs vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.
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