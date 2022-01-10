Galatasaray ve Başakşehir için Mahir Emreli iddiası
Polonya 1. Lig takımı Legia Varşova’dan ayrılması beklenen forvet Mahir Emreli’nin Galatasaray ve Başakşehir ile görüştüğü ileri sürüldü.
Karabağ'dan Legia Varşova'ya transfer olan 24 yaşındaki Mahir Emreli'nin Polonya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Azeri futbolcu için Galatasaray ve Başakşehir'in devrede olduğu yazıldı.
Legia Varşova'nın Birleşik Arap Emirlikleri ülkesindeki kampına katılmayan Mahir Emreli, sözleşmesini feshetmesi için avukatlarıyla görüştü.
Azerbaycan basınındaki haberlere göre, Mahir Emreli'nin Galatasaray ve Başakşehir ile görüştüğü iddia edildi. Polonya'da kalmak istemeyen 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinden teklifler aldığını ve yakın zamanda kararını vereceğini söyledi.
Forvet oyuncusu Mahir Emreli bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 11 gol attı ve 2 asist yaptı.
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