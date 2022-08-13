İtalya'dan Andrea Belotti iddiası: Galatasaray'ın teklifini açıkladı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:18

Galatasaray'ın İtalyan futbolcu Andrea Belotti'ye ilgisine dair İtalyan basınında bir iddia daha gündeme geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Twitter hesabından Galatasaray'ın Belotti için teklif ettiği rakamı paylaştı.

#Galatasaray are preparing a bid to submit to Andrea #Belotti to try to convince him: ready a contract until 2025 with a salary of €3,3M/year + a bonus of €1M at signing. #transfers https://t.co/SXPucPdHOP — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2022

Schira, Galatasaray'ın Belotti'ye yıllık 3.3 milyon Euro'dan 2025 yılına kadar geçerli olacak sözleşme teklif ettiğini öne sürerken, 1 milyon Euro'luk bir imza parasının da teklifte yer aldığını iddia etti.

Torino'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu ana kadar hiçbir teklifi kabul etmeyen Belotti, İtalya Milli Takımı formasını 44 kez giydi. İtalyan futbolcu ile Fenerbahçe de ilgileniyordu.