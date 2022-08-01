Galatasaray'da Okan Buruk iki ismi kadroda düşünmüyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, iddiaya göre iki futbolcuyu planlarından çıkardı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, iki ismi kadroda düşünmediğini bildirdi.
Sporx’in haberine göre, Okan Buruk, sarı-kırmızılıların geçen sezon 6,5 milyon Euro’ya transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile 2018 yılından beri Galatasaray'da olan Ömer Bayram'ın kamp performansını beğenmedi.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, iki ismin yeni sezon planlamasında olmayacağını yönetime bildirdi.
ÖMER BAYRAM'I İSTEYENLER
Süper Lig kulüplerinden Gaziantep FK, Giresunspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, Ömer Bayram ile ilgilendiği, 31 yaşındaki futbolcunun bu takımlardan birine transfer olacağı ortaya çıktı.
CICALDAU'YA TALİP OLANLAR
Galatasaray'ın 25 yaşındaki Rumen futbolcusu Cicaldao'ya yine VavaCars Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa'nın talip oldu. Ayrıca İtalya ve Romanya'dan da Cicaldau ile ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.
Dursun Özbek ve yönetimi, Ömer Bayram'ın bonservisiyle, Cicaldau'nun ise kiralık olarak gönderilmesi için görüşmeler yapacak.
ORTA SAHAYA İKİ TRANSFER
Galatasaray'da Cicaldau ve Ömer Bayram'ın gönderilmesinin ardından orta sahaya iki transfer daha yapılacak. Orta sahaya 6 numara ve 10 numara olarak takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, forvet ve kanatlara da takviye yapmayı planlıyor.
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