Galatasaray'ın Ali Akman transferinde son durum!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:14

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim Haris Seferovic'in yanına yerli bir takviye yapmak istiyor. Yerli transferinde ilk adaylardan biri Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman.

BU HAFTA BELLİ OLACAK

Hürriyet’in haberine göre, Galatasaray’ın forvet transferinde ilk sıralarda yer alan Ali Akman ile ilgili bu hafta içerisinde nihai karar verilecek.

ALİ AKMAN TAMAM

İddiaya göre A Milli Takım hayalleri kuran Ali Akman da Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini daha göz önünde olacağı için Galatasaray'dan yana kullandı.

SON ADIMLAR ATILACAK

Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun kiralanabilmesi konusunda son adımlar atılacak.

Alman ekibiyle yapılacak görüşme doğrultusunda son şartlar konusunda mutabakata varılmaya çalışılacak.