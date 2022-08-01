Galatasaray'da Tino Kadewere'nin transferine Okan Buruk'tan veto!

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Galatasaray'a menajerler tarafından önerilen Tino Kadewere, Okan Buruk tarafından veto edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:14
Galatasaray'da Tino Kadewere'nin transferine Okan Buruk'tan veto!
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılara menajerler vasıtasıyla gelecek sezon Lyon tarafından kadroda düşünülmeyen Tino Kadewere önerilmişti.

26 yaşındaki Zimbabveli golcü için son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği ifade edilmişti.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Hürriyet'in haberine göre, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen 26 yaşındaki santrfor, için Okan Buruk'tan veto geldi.

Teknik ekip tarafından yapılan incelemede Zimbabveli forvet için olumsuz rapor verildi.

Ana mevkii santrfor olan Kadewere, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Lyon formasıyla 53 maça çıkan Zimbabveli, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2020 ocak ayında Le Havre'dan 12 milyon euroya transfer edilen Zimbabveli oyuncu, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.  


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