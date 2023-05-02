Galatasaray'da Okan Buruk şampiyonluktan emin: 'Paniğe gerek yok'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:31

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:31

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Galatasaray teknik ekibi ve futbolcular şampiyonluk hedeflerinde bir engel olmadığını dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına 2 gün izin verdi.

Ayrıca yarın yapılacak antrenman öncesi Buruk, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiricek.

HATA İSTEMİYOR

Teknik ekip, Beşiktaş ve Karagümrük maçındaki bireysel hatalar için analizler yapıp hataları en aza indirmeyi hedefliyor.

Tecrübeli hoca ligin geri kalan maçlarında artık hataya yer vermek istemiyor.