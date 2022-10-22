Galatasaray'da Okan Buruk'un değişim planı!

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:16
<p><strong>OKAN BURUK YENİDEN 'DEĞİŞİM' DEDİ</strong></p> <p>Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta Kayseri’de kötü bir oyun sergileyip 2-1 mağlup olan kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.</p>

OKAN BURUK YENİDEN 'DEĞİŞİM' DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta Kayseri’de kötü bir oyun sergileyip 2-1 mağlup olan kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

<p><strong>SAVUNMAYA DOKUNMAYACAK</strong></p> <p>Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek.</p>

SAVUNMAYA DOKUNMAYACAK

Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek.

<p><strong>MIDTSJO YERİNE OLIVEIRA</strong></p> <p>Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak. Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek.</p>

MIDTSJO YERİNE OLIVEIRA

Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak. Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek.

<p><strong>KEREM YOK YUNUS YA DA BARIŞ ALPER</strong></p> <p>Hürriyet'in haberine göre, 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak.</p>

KEREM YOK YUNUS YA DA BARIŞ ALPER

Hürriyet'in haberine göre, 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak.

<p><strong>RASHICA VE ICARDI 11'DE</strong></p> <p>Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine İcardi’yi görevlendirecek.  </p>

RASHICA VE ICARDI 11'DE

Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine İcardi’yi görevlendirecek.  

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