Galatasaray'da Okan Buruk'un değişim planı!

KEREM YOK YUNUS YA DA BARIŞ ALPER

Hürriyet'in haberine göre, 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak.