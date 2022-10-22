Galatasaray'da Okan Buruk'un değişim planı!
OKAN BURUK YENİDEN 'DEĞİŞİM' DEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta Kayseri’de kötü bir oyun sergileyip 2-1 mağlup olan kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
SAVUNMAYA DOKUNMAYACAK
Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek.
MIDTSJO YERİNE OLIVEIRA
Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak. Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek.
KEREM YOK YUNUS YA DA BARIŞ ALPER
Hürriyet'in haberine göre, 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak.
RASHICA VE ICARDI 11'DE
Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine İcardi’yi görevlendirecek.
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