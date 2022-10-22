Sofiane Feghouli'nin ardından... Galatasaray'a ikinci FIFA şoku!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti. Hollandalı futbolcu, Sofiane Feghouli'nin ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden ikinci isim oldu.
Ryan Babel'den Galatasaray'a 1,3 milyon Euro'luk darbe. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Sofiane Feghouli'nin ardından Ryan Babel'in de Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmesi dikkat çekti.
RYAN BABEL DE PARASINI İSTİYOR
Galatasaray'a veda eden ve 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel, eski kulübünden alacaklarını istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 35 yaşındaki oyuncu, 1.3 milyon Euro alacağını alamadığı gerekçesiyle sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti. Babel, 1.3 milyon Euro'nun yanı sıra paranın faizini de talep etti.
100 MAÇA ÇIKIP 25 GOLLÜK KATKI VERDİ
Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş forması giyen Ryan Babel 2019-20 sezonuda bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 100 karşılaşmaya çıkan Babel, 17 gol attı 8 asist yaptı. Hollandalı futbolcu, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. Babel'in Eyüpspor'da 5 maçta 1 asisti bulunuyor.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- 'Fakıbaba'nın istifası için ne düşünüyor?'
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü