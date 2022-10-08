Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao, ilk 11'i unuttu!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Rayo Vallecano'nun yıldız futbolcusu Radamel Falcao, bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada 1 kez ilk 11'de yer aldı.
Rayo Vallecano'da oynayan Radamel Falcao, bu sezon ilk 11'i unuttu.
İspanyol basınında yer alan haberde, Kolombiyalı forvetin ligdeki 8 maçta sadece bir maçta ilk 11'de başladığı aktarıldı.
36 yaşındaki santrforun tek ilk 11 başladığı maçta da Vallecano'nun, sahasında Mallorca karşısında 2-0'lık skorla mağlup olduğu kaydedildi.
GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Rayo Vallecano'da, Atletico Madrid'den transfer edilen Sergio Camello'nun teknik direktör Andoni Iraola Sagarna'nın ilk tercihi olduğu ifade edilirken, Falcao'nun da takımda daha fazla süre almak istediği belirtildi.
Bu sezon Vallecano'da toplamda 8 maçta süre alan Falcao, skor katkısı üretemedi. Tecrübeli isim, geçen sezon ise La Liga'da 22 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
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