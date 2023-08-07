Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Yayınlanma: 07.08.2023 - 21:06

Güncelleme: 07.08.2023 - 21:06

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 8 Ağustos Salı günü deplasmanda karşılaşacakları Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktörün açıklamaları şu şekilde:

"İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz."

Okan Buruk

"Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız"

Milot Rashica

"RASHICA'YI İSTİYORUZ"

"Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica."

"Icardi bize geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz."

Wilfried Zaha

ZAHA OYNAYABİLECEK Mİ?



"Zemine birazdan bakacağız. Çok iyi olmadığını duyduk. Çok fazla maç oynanıyor burada. Çok iyi olmadığını duyduk."

"Zaha, iki gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maçla beraber yavaş yavaş süre alacağını düşünüyoruz. Çok riske girmeyip yavaş yavaş takıma entegre etmek istiyoruz.""