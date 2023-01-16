Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon kararı
Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ilk 11'de rotasyon yapacağı öğrenildi.
Ligde zirveye yerleşen Galatasaray'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılıların şimdiki rotası ise Ziraat Türkiye Kupası olacak.
Salı günü 20.30'da Alanyaspor ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, çeyrek final için sahaya çıkacak.
Okan Buruk
KADRODA ROTASYON
Teknik direktör Okan Buruk'un ise kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor.
Fanatik'in haberine göre ileri uçta Mauro Icardi yerine Bafetimbi Gomis yer alacak. Haberde kanatlarda ise Kerem ve Barış Alper'in dinlendirilip Rashica ile Yunus Akgün'e şans verileceği ifade edildi.
Öte yandan savunmada da Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. Kalede ise Muslera'nın yerine Okan Kocuk'un şans bulacağı kaydedildi.
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