Galatasaray'da Okan Kocuk ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, sözleşme yenileme teklifine olumsuz cevap verdi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da Okan Kocuk ile yollar ayrılıyor.
Sabah'ın haberine göre geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performanstan sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte yeniden yedek kalan Okan, sözleşme yenileme teklifine olumsuz cevap verdi.
Okan, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Mide bulandıran öykü
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!