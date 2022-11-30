Galatasaray'da Okan Kocuk ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, sözleşme yenileme teklifine olumsuz cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:52
Galatasaray'da Okan Kocuk ile yollar ayrılıyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da Okan Kocuk ile yollar ayrılıyor.

Sabah'ın haberine göre geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performanstan sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte yeniden yedek kalan Okan, sözleşme yenileme teklifine olumsuz cevap verdi.

Okan, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.  


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