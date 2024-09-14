Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi belli oldu!

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:44

Galatasaray yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul toplantısı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.


Etiketler: #galatasaray #Olağan Genel Kurul Toplantısı #Lütfi Kırdar

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