Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi belli oldu!
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Galatasaray yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul toplantısı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
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