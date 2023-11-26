Galatasaray, Alanyaspor'un İstanbul'daki serisini 4 golle bitirdi!
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek kötü istatistiğine son verdi.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.
Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.
ALANYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.
Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.
Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Akşener'den çarpıcı istek!
- 2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler