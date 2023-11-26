Galatasaray, Alanyaspor'un İstanbul'daki serisini 4 golle bitirdi!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 26.11.2023 - 10:13

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.

ALANYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.