Galatasaray'da opsiyon dert oldu! Alman kulüple ilk temas...
Süper Lig ekibi Galatasaray, Alman kulüp RB Leipzig'den kiraladığı Angelino'un zorunlu satın alma şartını iptal etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, opsiyonla kiralanan Angelino’nun 3 maç daha oynaması halinde devreye girecek zorunlu satın alma şartını devre dışı bırakmak için çare arıyor.
İLK GÖRÜŞMEDE SONUÇ ÇIKMADI
Sarı-kırmızılılar, Leipzig kulübüyle yapılan ilk görüşmede 20 maç barajının kalkması yönünde anlaşma sağlayamadı. Ancak Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki oyuncu içintemaslarını sürdürecek.
İspanyol futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 17 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Cenazede gerginlik!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Banka şubelerine kilit!