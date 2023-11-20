Galatasaray'da opsiyon dert oldu! Alman kulüple ilk temas...

Süper Lig ekibi Galatasaray, Alman kulüp RB Leipzig'den kiraladığı Angelino'un zorunlu satın alma şartını iptal etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:10
Galatasaray'da opsiyon dert oldu! Alman kulüple ilk temas...
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Galatasaray, opsiyonla kiralanan Angelino’nun 3 maç daha oynaması halinde devreye girecek zorunlu satın alma şartını devre dışı bırakmak için çare arıyor.

İLK GÖRÜŞMEDE SONUÇ ÇIKMADI

Sarı-kırmızılılar, Leipzig kulübüyle yapılan ilk görüşmede 20 maç barajının kalkması yönünde anlaşma sağlayamadı. Ancak Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki oyuncu içintemaslarını sürdürecek.

İspanyol futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 17 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.


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