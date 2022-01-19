Galatasaray’da performans uzmanı Scott Piri görevinden ayrıldı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:44

Domenec Torrent’in Galatasaray teknik direktörü olmasından sonra teknik kadroyu yeniden düzenleyen Galatasaray’da bir isim ile daha yollar ayrıldı.

Ajansspor’un haberine göre, Galatasaray’da Selçuk İnan ve Necati Ateş’in ardından performans uzmanı Scott Piri ile de yollar ayrıldı. Galatasaray ile daha önce de 2011-2014 yılları arasında teknik ekipte görev alan Piri, 2020 yılının ağustos ayında Galatasaray’a geri dönmüştü.



Haberde, Scott Piri’den boşalan görevi Galatasaray’ın Julian Jimenez ile doldurduğu öne sürüldü. Flamengo’da Torrent ile beraber çalıştığı belirtilen Jimenez’in Galatasaray’in yeni performans uzmanı olduğu kaydedildi.



İspanyol uzmanın, yakın zamanda İstanbul’a gelerek teknik ekibe katılacağı öğrenildi.

