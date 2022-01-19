Galatasaray’ın dünkü toplantısında Işıtan Gün’le ilgili ayrılık yaşanmadı
Twitter'da uygunsuz ifadeler kullanması nedeniyle Sarı-Kırmızılı camiada “istifa” etmesi yönünde çağrılar olan yönetici Işıtan Gün, bu yönde bir karar vermedi.
Haraketli günler geçiren Galatasaray’da dün yapılan yönetim kurulu toplantısından istifa kararı çıkmadı. Fatih Terim’le yolların ayrılmasında ismi ön plana gelen ve geçmişteki Twitter mesajlarında kadınlara yönelik uygunsuz ifadeler kullanması nedeniyle Sarı-Kırmızılı camiada “istifa” etmesi yönünde çağrılar olan yönetici Işıtan Gün, bu yönde bir karar vermedi. Başkan Burak Elmas’ın ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de istifa etmesi adına Gün’e herhangi bir talebinin olmadığı öğrenildi.
LUYİNDAMA YOLCU
Kaleci ve orta saha transferi için yabancı oyuncu kontenjanını açması gereken G.Saray’da Luyindama ile yollar ayrılıyor. 28 yaşındaki stoper, Belçika ekibi Antwerp’e kiralık olarak gönderilecek. Yedlin’e ABD Ligi ekibi O.City’den gelen teklif ise düşük bulunduğu için reddedildi.
RIERA DÖNDÜ
Geçen sezon Fatih Terim’in teknik heyetinde yer alan Albert Riera, tekrar Galatasaray’da. Riera, teknik direktör Torrent’in yardımcı antrenörlüğüne getirilirken dün Florya’daki antrenmanda yer aldı. Riera bu karar öncesi, Sarı-Kırmızılıların yollarını ayırdığı Terim’le görüştü. Tecrübeli teknik adamın, eski öğrencisine “G.Saray’a çok faydan olur, senin için de önemli” dediği öğrenildi. Öte yandan G.Saray Futbol A Takım Performans Uzmanı Scott Piri dünkü idmana çıkmadı. Piri’nin G.Saray’dan ayrılacağı bildirildi.
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