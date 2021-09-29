Galatasaray'da rotasyonun önemli bir kısmını 'prensler' oluşturdu
Sezon başından bu yana 14 maça çıkan Galatasaray'da yerli oyuncular önemli katkı verdi. Özellikle yaş ortalaması 23.8 olan 6 futbolcu dikkat çekti.
Sezonu erken açan ve iki kulvarda 14 maça çıkan Galatasaray'da yerli oyuncular önemli katkı verdi.
Sporx'in haberinde öne çıkanlar şu şekilde;
Ceza sıkıntısı yaşayan Oğulcan Çağlayan, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, ligde ilk 11'i göremeyen Aytaç Kara ve tecrübesiyle rotasyonda değerlendirilen Ömer Bayram dışında tam 6 Türk oyuncu, Terim'in kadrosunda önemli süreler aldı.
Bu isimler; Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk ve Halil Dervişoğlu,Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu.
EN ÇOK SÜRE ALAN GENÇ KEREM
14 resmi maçın 13'ünde ilk 11'e giren ve 3 gol-3 asist üreten Kerem, Terim'in gençler arasında en güvendiği futbolcuydu.
Kerem'i orta sahanın dinamik ismi Berkan 11, Taylan ise 9 maçla takip etti.
Diagne ve Mustafa ile girdiği forma yarışını kazanan Halil, Luyindama'ya alternatif olan Alpaslan, Feghouli'yi kesen Emre Kılınç diğer iyi not alan yerliler oldu.
Bu 6 oyuncunun yaş ortalaması 23.8. Bu ortalama, söz konusu oyuncuların gelişimlerini devam ettirebileceğine dair olumlu bir argüman.
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