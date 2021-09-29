Galatasaray'da rotasyonun önemli bir kısmını 'prensler' oluşturdu

29 Eylül 2021 Çarşamba, 12:48

Sezonu erken açan ve iki kulvarda 14 maça çıkan Galatasaray'da yerli oyuncular önemli katkı verdi.

Sporx'in haberinde öne çıkanlar şu şekilde;

Ceza sıkıntısı yaşayan Oğulcan Çağlayan, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, ligde ilk 11'i göremeyen Aytaç Kara ve tecrübesiyle rotasyonda değerlendirilen Ömer Bayram dışında tam 6 Türk oyuncu, Terim'in kadrosunda önemli süreler aldı.

Bu isimler; Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk ve Halil Dervişoğlu,Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu.

EN ÇOK SÜRE ALAN GENÇ KEREM

14 resmi maçın 13'ünde ilk 11'e giren ve 3 gol-3 asist üreten Kerem, Terim'in gençler arasında en güvendiği futbolcuydu.

Kerem'i orta sahanın dinamik ismi Berkan 11, Taylan ise 9 maçla takip etti.

Diagne ve Mustafa ile girdiği forma yarışını kazanan Halil, Luyindama'ya alternatif olan Alpaslan, Feghouli'yi kesen Emre Kılınç diğer iyi not alan yerliler oldu.

Bu 6 oyuncunun yaş ortalaması 23.8. Bu ortalama, söz konusu oyuncuların gelişimlerini devam ettirebileceğine dair olumlu bir argüman.