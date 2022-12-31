Galatasaray'da Sacha Boey'un bonservisi belirlendi!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:41

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sacha Boey, sarı-kırmızılıların ilk 11'de değişmez isim haline geldi.

Oyunuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncuyla yeni sözleşme için kollar sıvandı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro'luk bedelle transfer edilen oyuncu için yeni bonservis bedeli de belirlendi.

Sacha Boey

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre Fransız sağ beke 15 milyon Euro'luk değer biçildi. Boey ile bir süredir görüşme halinde olan ve büyük ölçüde mutabakat sağlayan sarı-kırmızılılar, ocak ayı itibarıyla imzaları atıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.

Kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.