Galatasaray'ın 2022-2023 fikstürü belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Galatasaray'ın maç takvimi de belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda fikstür çekilirken, Galatasaray'ın ilk yarı maç takvimi de belli oldu.
Ligin ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın fikstürü şöyle;
1. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray - Giresunspor
3. Hafta: Ümraniyespor - Galatasaray
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
6. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Konyaspor
8. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
9. Hafta: BAY
10. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
12. Hafta: Karagümrük - Galatasaray
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
14. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
15. Hafta: Galatasaray - İstanbulspor
16. Hafta: Sivasspor - Galatasaray
17. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
19. Hafta: Galatasaray - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu fikstürümüz belli oldu! pic.twitter.com/zfIU0daitz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 4, 2022
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