Galatasaray'ın 2022-2023 fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Galatasaray'ın maç takvimi de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 00:00
Galatasaray'ın 2022-2023 fikstürü belli oldu
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Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda fikstür çekilirken, Galatasaray'ın ilk yarı maç takvimi de belli oldu.

Ligin ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın fikstürü şöyle;

1. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Giresunspor

3. Hafta: Ümraniyespor - Galatasaray

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK

6. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

8. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

9. Hafta: BAY

10. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

12. Hafta: Karagümrük - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

14. Hafta: Başakşehir - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - İstanbulspor

16. Hafta: Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - Hatayspor


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