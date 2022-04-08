Son Dakika: İstanbul Valiliği Galatasaray'a dava açtı! Seçim iptal olabilir

İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü’ne olağan genel kuruldaki yaşananlardan dolayı dava açtı. Galatasaray'da seçim iptal olabilir.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 16:16
Son Dakika: İstanbul Valiliği Galatasaray'a dava açtı! Seçim iptal olabilir
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Galatasaray'da başkanlık seçiminin iptal edilmesi gündeme gelebilir. İstanbul Valiliği, genel kurul toplantısını mahkemeye taşıdı.

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Valiliği bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.


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