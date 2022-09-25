Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Mali bağımsızlık şart'
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) olağan seçimli genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hep beraber el ele Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmasını sağlayacağız" dedi.
GSYİAD Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da bir hotelde gerçekleştirildi. Seçime mevcut Başkan İbrahim Hatipoğlu tek aday olarak girdi. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu İsmail Sarıkaya ile GSYİAD üyeleri katıldı.
Seçimli genel kurulda 128 üye oy kullanırken, İbrahim Hatipoğlu oy birliği ile yeniden başkan seçildi.
"ŞİMDİ YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
GSYİAD'ın, Galatasaray'a destek vermeye devam ettiğini söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi:
"'Biz büyük aileyiz' "GSYAİD, bu ailenin çok önemli bir kurumu. Haziran seçimlerinden sonra Galatasaray'da yeni bir dönem başladı. GSYİAD'dan bu döneme özel destekler isteyeceğim. Sevgi ikliminin GSYİAD'dan başladığını görmek beni sevindirdi. Bankalar Birliği konsorsiyum ile yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray her gün 1 milyon 200 bin TL faiz ödeyecek. Senede yaklaşık 400 milyon TL. Siz ne yaparsanız yapın bu şekilde faiz ödeyen bir kurumun sürdürülebilir sportif başarı yakalaması mümkün değil. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hep beraber el ele Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmasını sağlayacağız. Bu hepimizin başarısı olacak. Galatasaray büyük bir aile."
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