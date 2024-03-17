Kasımpaşa - Galatasaray maçına Icardi damga vurdu!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa maçına damga vurdu. Önce kendi ağlarını sarsan Arjantinli golcü, daha sonra rakip fileleri havalandırdı. 81'de penaltı kaçıran yıldız futbolcu, 83'te ise maçtaki ikinci golünü attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:16
Kasımpaşa - Galatasaray maçına Icardi damga vurdu!
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Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında her aksiyonun içinde yer aldı ve her şeyi yaşadı!

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.

Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi.

Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.


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