Kasımpaşa - Galatasaray maçına Icardi damga vurdu!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:16

Güncelleme: 17.03.2024 - 18:16

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında her aksiyonun içinde yer aldı ve her şeyi yaşadı!

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.

Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi.

Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.