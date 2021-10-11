Galatasaray, Mohamed Elneny için yeniden temasta

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 13:17
<p>Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.</p>

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

<p>İngiltere basınından The Sun gazetesi, sarı-kırmızılıların Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu. İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Galatasaray'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.</p>

İngiltere basınından The Sun gazetesi, sarı-kırmızılıların Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu. İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Galatasaray'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

<p>Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal, teklifi kabul etmemişti.&nbsp;</p>

Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal, teklifi kabul etmemişti. 

<p>Topçular'ın, sözleşmesi 2022'de bitecek Mısırlı yıldızı devre arasında satmak istediği ifade ediliyor.&nbsp;</p>

Topçular'ın, sözleşmesi 2022'de bitecek Mısırlı yıldızı devre arasında satmak istediği ifade ediliyor. 

<p>Futbolculuk kariyerine El Ahly altyapısında başlayan Mohamed Elneny daha sonra El Mokawloon, Basel, Arsenal ve Beşiktaş formaları giydi.&nbsp;</p>

Futbolculuk kariyerine El Ahly altyapısında başlayan Mohamed Elneny daha sonra El Mokawloon, Basel, Arsenal ve Beşiktaş formaları giydi. 

<p>Mısırlı ön liberonun transferi için Arsenal 2015-2016 sezonunun devre arasında 12 milyon 500 bin Avro bonservis bedeli ödedi.</p>

Mısırlı ön liberonun transferi için Arsenal 2015-2016 sezonunun devre arasında 12 milyon 500 bin Avro bonservis bedeli ödedi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler