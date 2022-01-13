Galatasaray'da tercüman Marc Gonzalo Martinez ile yollar ayrıldı

13 Ocak 2022 Perşembe, 19:08

Galatasaray’da takımın başına getirilen Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Goncalo Martinez ile yolların ayrıldığı kaydedildi.

Ajansspor’un haberine göre, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla krize neden olan Marc Gonzalo Martinez ile Galatasaray’ın iş birliği uzun sürmedi.

Haberde, takımdan ayrıldığı belirtilen Martinez'in Radyospor'a açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Takımdan ayrılması hakkında Radyospor’a konuşan Martinez, “Pro lisansım var. Sadece tercümanlık yapmıyorum. Aynı zamanda antrenörlük yapıyorum. Katkı sağlamak istemiştim Galatasaray'a. Hocaya bunu söylemiştim. İhtiyacının olduğunu söyleyerek, çok sevindi. Ligi tanıyan birine ihtiyaç duyuyor. Yöneticilerle konuştu ama onlar maalesef kabul etmediler. Hoca 3 kez beni istediğini söyledi maalesef reddedildi” dedi.

Galatasaray’dan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getiren Martinez, “Uğur Yıldız'a bir mesaj attım. Maalesef çok erken ayrıldık ama her şey için çok teşekkür ederim dedim. 2 gün içinde gayet güzel bir iş yaptım ve herkes orada bana çok iyi davrandı. Daha çok faydalı olmayı isterdim, üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent ile ilgili de konuştuğu belirtilen Martinez, “İki gün içinde neler gördüm. O kadar profesyonel bir Torrent gördüm ki başarılı olmasını çok istiyorum. Benim hakkımda çok güzel şeyler söylenmiyor. Öyle olmasına rağmen hiç önemli değil. Gerçekten çok iyi bir hoca aldılar. İnanılır gibi değil. Saat 9'da geldim. 11'deki idman, 11.30'a ertelendi ama adam çok profesyonelce yönetti. Onlar kendi aralarında Katalanca konuşuyor. Çok güzel bir diyalog kurduk. Beni çok sevdiler” dedi.