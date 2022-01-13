Galatasaraylı Marcao, geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı

Galatasaraylı Marcao, geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.

AA
13 Ocak 2022 Perşembe, 17:00
Galatasaraylı Marcao, geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı
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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.

Marcao'nun yara almadığı kazada aracında hasar meydana geldi.



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