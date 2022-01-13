Galatasaraylı Marcao, geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı
Galatasaraylı Marcao, geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.
Marcao'nun yara almadığı kazada aracında hasar meydana geldi.
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