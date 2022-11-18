Galatasaray'da transfer harekatı: 2 isim yol ayrımında
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Haris Seferovic ile Patrick van Aanholt, takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.
Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle lige verilen araya 2. sırada giren Galatasaray, şimdiden ocak ayındaki transfer döneminin planlamasını yapmaya başladı. Gözler, Sarı-Kırmızılılarda hangi isimlerle yolların ayrılacağına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, takviye yapılacak bölgeler ve düşünülen isimler konusunda geniş bir liste üzerinden hareket ediyor. Yabancı kontenjanında yer açmak adına ayrılığı kapıda olan isimlerin başında Seferovic ile Aanholt geliyor.
MAAŞLARI YÜKSEK
Benfica’dan 1 milyon Avro’ya kiralanan Seferovic, oynadığı maçlarda etkili olamadı, ligde gol kaydedemedi, son haftalarda yedek kulübesinde kaldı. Aanholt ise sezon başında şans bulurken sonrasında düşüş yaşadı ve son 6 maçın 4’ünde kadroya giremedi. İki isimle mali açıdan yük getirmeyecek şekilde yolların ayrılması planlanıyor. Ardından da bir forvet ve bir bek takviyesi yapılmak isteniyor. Sarı-Kırmızılılar, Seferovic’e bu sezon 2.3 milyon Avro verecek. Aanholt’un yıllık maaşı ise 1.9 milyon Avro.
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