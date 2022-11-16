Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı

"MENAJERİ OLMAMI MAURO İSTEDİ"

"5 çocuğum var. Hepsini büyüttüm. Kendimi 10 yıl boyunca çocuklarıma adadım. Son zamanlarda işe dönme arzum oluştu ve bu konuyu Mauro'ya açtım. Mauro bu konudan hiç hoşanmadı. Bir yandan Mauro için çalışıyordum zaten, menajeriydim ve bu durum onun hoşuna gidiyordu. Menajerlik işini benden isteyen Mauro'nun ta kendisiydi. Gençliğimdem beri sözleşmelerimi kendim imzalarım, hiç menajerim olmamıştır. Bu nedenle sözleşme müzakereleri konusunda iyiyimdir. Karakterim ve pazarlık gücüm var."