Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, İtalya'dan Vanity Fair'e açıklamalarda bulundu. Nara, Icardi ile resmen boşandıklarını duyurdu.
"BOŞANMA SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK"
"Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim. Sonrasında Arjantin'e gittim."
"MESAFELER YARDIMCI OLMADI"
"Boşanma evraklarını imzaladıktan sonra reklam çekimlerine gittim, sonra TV programıma devam ettim. Ayrılalı 2 ay oldu. Aramızdaki uzak mesafeler de bize yardımcı olmadı."
"MAURO ÇİLEDEN ÇIKTI"
"L-Gante ile Mauro'yu aldattığıma dair çıkan haberler tamamen yalan. Bu dedikodular Mauro'yu çileden çıkardı. Ona her şeyin zırva olduğunu açıklamış olsam bile."
"MENAJERİ OLMAMI MAURO İSTEDİ"
"5 çocuğum var. Hepsini büyüttüm. Kendimi 10 yıl boyunca çocuklarıma adadım. Son zamanlarda işe dönme arzum oluştu ve bu konuyu Mauro'ya açtım. Mauro bu konudan hiç hoşanmadı. Bir yandan Mauro için çalışıyordum zaten, menajeriydim ve bu durum onun hoşuna gidiyordu. Menajerlik işini benden isteyen Mauro'nun ta kendisiydi. Gençliğimdem beri sözleşmelerimi kendim imzalarım, hiç menajerim olmamıştır. Bu nedenle sözleşme müzakereleri konusunda iyiyimdir. Karakterim ve pazarlık gücüm var."
"ÇOCUKLARA SÖYLEDİM, BİZ HALA AİLEYİZ"
"Boşanmaya dair çocuklara hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair güvence verdim. Onlara daire aldım. Çocuklar için çalışmaya devam ediyorum. Hala bir aileyiz ve aile olmaya devam ediyoruz."
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