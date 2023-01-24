Galatasaray Nef, Limoges'e geçit vermedi
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Nef, kendi evinde konuk ettiği Fransız ekip Limoges'i 100-73 mağlup etti.
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda Limoges ile karşı karşıya geldi.
SIRADA AEK VAR
Galatasaray, sahadan 100-73'lük galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım grubun ikinci maçında 31 Ocak Salı günü Yunan ekip AEK'yi konuk edecek
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