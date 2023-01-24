Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Galatasaray Kulübü'ne çağrı yaptı. Kızılhan, yaptığı paylaşımda, "Dürüstseniz, söyledikleriniz gerçekse, hak arıyorsanız, gelin milyonların önünde konuşalım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:55
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Dursun Özbek'e çağrıda bulunmasının ardından sarı-laciverlilerden bir açıklama daha geldi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından Galatasaray'a 28 şampiyonluğu tartışmak için çağrıda bulundu.

Burak Kızılhan

Burak Kızılhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"28 Şampiyonluk konusunda algı yaptınız ama karşımıza çıkamadınız. Şimdi size bir şans daha; dürüstseniz, söyledikleriniz gerçekse, hak arıyorsanız, gelin milyonların önünde konuşalım!"


Burak Kızılhan fenerbahçe galatasaray

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaraylı yöneticiye tepki: 'Kafayı bizimle bozmuş'

Fenerbahçe'den Galatasaraylı yöneticiye tepki: 'Kafayı bizimle bozmuş'
Fenerbahçeli Fazıl Say: Hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum

Fenerbahçeli Fazıl Say: Hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum
Nefes kesen maçta Fenerbahçe kazanması bildi! | Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe

Nefes kesen maçta Fenerbahçe kazanması bildi! | Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler