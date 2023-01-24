Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:55

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Dursun Özbek'e çağrıda bulunmasının ardından sarı-laciverlilerden bir açıklama daha geldi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından Galatasaray'a 28 şampiyonluğu tartışmak için çağrıda bulundu.

Burak Kızılhan

Burak Kızılhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"28 Şampiyonluk konusunda algı yaptınız ama karşımıza çıkamadınız. Şimdi size bir şans daha; dürüstseniz, söyledikleriniz gerçekse, hak arıyorsanız, gelin milyonların önünde konuşalım!"