Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Galatasaray Kulübü'ne çağrı yaptı. Kızılhan, yaptığı paylaşımda, "Dürüstseniz, söyledikleriniz gerçekse, hak arıyorsanız, gelin milyonların önünde konuşalım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Dursun Özbek'e çağrıda bulunmasının ardından sarı-laciverlilerden bir açıklama daha geldi.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından Galatasaray'a 28 şampiyonluğu tartışmak için çağrıda bulundu.
Burak Kızılhan
Burak Kızılhan'ın paylaşımı şu şekilde:
"28 Şampiyonluk konusunda algı yaptınız ama karşımıza çıkamadınız. Şimdi size bir şans daha; dürüstseniz, söyledikleriniz gerçekse, hak arıyorsanız, gelin milyonların önünde konuşalım!"
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