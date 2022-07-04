Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:56

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla geçirdi. İdmanlara milli takımlara gitmeleri nedeniyle ekstra izinli olan futbolcular da katıldı.

Sabah gerçekleşen günün ilk çalışmasına milli takım kamplarından dönen oyuncular, ısınma ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Ardından topla çalışmalar yapan oyuncular, taktiksel oyun oynadı. Diğer oyuncular ise iki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ikinci antrenmanı ise ısınma ve pas çalışması ile başladı. Top kapma, pas çalışması ve interval koşularla devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile tamamlandı. Milli takımdan dönen oyuncular ise salonda kuvvet antrenmanı yaptı.

Yeni transfer Kazımcan Karataş da sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.